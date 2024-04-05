Краснов Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснов Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1949 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Краснова (Алжейкина) Вера Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснова (Алжейкина) Вера Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Краснова (Алжейкина) Вера Васильевна

Смерть
Неизвестно

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