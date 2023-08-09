Кругляков/Николаев Климент Михайлович
Место рождения
Дата рождения1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865 ст.
Отец: Николаев Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1883
Рождение ребёнка
07.02.1885
Дочь: Артемьева (круглякова Агафия Клементьева
Мать ребёнка: Николаева Васса Дмитриевна
Парфеновка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно