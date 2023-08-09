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Кругляков/Николаев Климент Михайлович

Место рождения

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865 ст.

Отец: Николаев Михаил

Мать: не указана

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
28.01.1883

Жена: Николаева Васса Дмитриевна

Рождение ребёнка
07.02.1885

Дочь: Артемьева (круглякова Агафия Клементьева

Мать ребёнка: Николаева Васса Дмитриевна

Парфеновка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно