Голубкова (Сысоева) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубкова (Сысоева) Наталья Александровна

Место рождения

Голчань, Перемышльский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сысоев Александр

Мать: Сысоева Неизвестно

Голчань, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Голубков Пётр Иванович

Отец ребёнка: Голубков Иван Максимович

Мехово, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
10.10.1919

Сын: Голубков Николай Иванович

Отец ребёнка: Голубков Иван Максимович

Мехово, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубков Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Голубков Иван Максимович

Мехово, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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