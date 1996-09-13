Константинова Анна Константиновна
Место рождения
Дата рождения14.02.1912
Дата смерти13.09.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.06.1935
Дочь: Флоренцева Исфирь Симовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.07.1939
Сын: Векслер Владимир Симонович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
13.09.1996
г. Санкт-Петербург, Всеволожский район, Ковалевской кладбище.