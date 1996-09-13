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Константинова Анна Константиновна

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Место рождения

Лутьяново, Белавинская волость, Боровичский уезд

Дата рождения

14.02.1912

Дата смерти

13.09.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Лутьяново, Белавинская волость, Боровичский уезд
Рождение ребёнка
14.06.1935

Дочь: Флоренцева Исфирь Симовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.07.1939

Сын: Векслер Владимир Симонович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
13.09.1996
г. Санкт-Петербург, Всеволожский район, Ковалевской кладбище.
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