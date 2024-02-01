Бакшеев Валентин Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1920
Дата смерти13.01.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1951
Сын: Тарасов Валентин Валентинович
Мать ребёнка: Тарасова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
25.01.1957
Сын: Тарасов Сергей Валентинович
Мать ребёнка: Тарасова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
25.01.1957
Дочь: Вараксина Вера Валентиновна
Мать ребёнка: Тарасова Прасковья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.01.1986