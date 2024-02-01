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Бакшеев Валентин Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1920

Дата смерти

13.01.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1951

Сын: Тарасов Валентин Валентинович

Мать ребёнка: Тарасова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
25.01.1957

Сын: Тарасов Сергей Валентинович

Мать ребёнка: Тарасова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
25.01.1957

Дочь: Вараксина Вера Валентиновна

Мать ребёнка: Тарасова Прасковья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Прасковья Васильевна

Смерть
13.01.1986
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