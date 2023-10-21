Меднек Артемий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меднек Артемий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Меднек Петр

Мать: Меднек Дарья Сергеевна

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