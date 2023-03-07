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Самойлов Иван Самойлович

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Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.11.1824

Дата смерти

06.06.1897

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1824

Отец: Самойла Семенович

Мать: Фёкла Фёдоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
20.11.1824
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Самойлов Матвей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
До 10.08.1850

Жена: Самойлова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
Около 27.01.1851

Дочь: Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Самойлова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
13.03.1852

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Самойлова Татьяна Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.05.1855

Дочь: Акулина Ивановна

Мать ребёнка: Самойлова Татьяна Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.11.1856

Дочь: Сыромятникова Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Самойлова Татьяна Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Немова Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
06.06.1897
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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