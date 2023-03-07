Самойлов Иван Самойлович
Место рождения
Дата рождения20.11.1824
Дата смерти06.06.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1824
Отец: Самойла Семенович
Мать: Фёкла Фёдоровна
Крещение
20.11.1824
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1848
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
До 10.08.1850
Рождение ребёнка
Около 27.01.1851
Дочь: Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Самойлова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
13.03.1852
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Самойлова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
22.05.1855
Дочь: Акулина Ивановна
Мать ребёнка: Самойлова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
07.11.1856
Дочь: Сыромятникова Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Самойлова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: Немова Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.06.1897