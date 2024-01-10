Bedretdin Abbas — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bedretdin Abbas

Место рождения

Irbiça Рыбушкино

Дата рождения

1895

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Irbiça Рыбушкино
Рождение ребёнка
25.08.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Bedretdin Mönire

Tampere
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Muzeyyene (Museijene)

Мать ребёнка: Bedretdin Mönire

Tampere
Смерть
1967
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