Юферев Иоасаф (Аггей)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1604
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юферев --- Юферович
Мать: не указана
Работа или профессия
С 1594 по 1604
Патриарший приказчик. Вятский десятильник
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизарова --- Аггеевна
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юферев Сильвестр Аггеевич
Мать ребёнка: Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия
Смерть
1604
Киров, город Киров, Кировская область
похороны: Успенский Трифонов монастырь, Хлынов