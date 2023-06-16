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Юферев Иоасаф (Аггей)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1604

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юферев --- Юферович

Мать: не указана

Работа или профессия
С 1594 по 1604
Патриарший приказчик. Вятский десятильник
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизарова --- Аггеевна

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юферев Сильвестр Аггеевич

Мать ребёнка: Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

Смерть
1604
Киров, город Киров, Кировская область
похороны: Успенский Трифонов монастырь, Хлынов