Левин Валерий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левин Валерий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левин Александр валерьевич

Мать ребёнка: Левина Любовь Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левина Оксана Валерьевна

Мать ребёнка: Левина Любовь Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левина Любовь Юрьевна

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