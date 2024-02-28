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Пузыня Ефим Прокофьевич

Место рождения

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
07.01.1901 ст.

Жена: Пузыня Прасковья Николаевна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.09.1908 ст.

Дочь: Пузыня Марфа Ефимовна

Мать ребёнка: Пузыня Прасковья Николаевна

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.03.1910 ст.

Дочь: Пузыня Дарья Ефимовна

Мать ребёнка: Пузыня Прасковья Николаевна

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.01.1912 ст.

Дочь: Жгун Нина Ефимовна

Мать ребёнка: Пузыня Прасковья Николаевна

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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