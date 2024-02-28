Пузыня Ефим Прокофьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1901 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.09.1908 ст.
Дочь: Пузыня Марфа Ефимовна
Мать ребёнка: Пузыня Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
17.03.1910 ст.
Дочь: Пузыня Дарья Ефимовна
Мать ребёнка: Пузыня Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
15.01.1912 ст.
Дочь: Жгун Нина Ефимовна
Мать ребёнка: Пузыня Прасковья Николаевна
Смерть
Неизвестно