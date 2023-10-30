Мамарин Александр Рудольфович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1991
Дочь: Иванова Елена Александровна
Мать ребёнка: Мамарина Вера Константиновна
Рождение ребёнка
13.06.1994
Сын: Мамарин Алексей Алексанрович
Мать ребёнка: Мамарина Вера Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно