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Мамарин Александр Рудольфович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1964

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1991

Дочь: Иванова Елена Александровна

Мать ребёнка: Мамарина Вера Константиновна

Рождение ребёнка
13.06.1994

Сын: Мамарин Алексей Алексанрович

Мать ребёнка: Мамарина Вера Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамарина Вера Константиновна

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