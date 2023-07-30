Гибадулин Максим Раифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1981
Рождение ребёнка
07.01.2007
Сын: Мороз Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Мороз Оксана Александровна
Рождение ребёнка
04.02.2016
Дочь: Мороз Агата Максимовна
Мать ребёнка: Мороз Оксана Александровна
Рождение ребёнка
01.07.2020
Сын: Мороз Александр Максимович
Мать ребёнка: Мороз Оксана Александровна
Рождение ребёнка
11.03.2023
Мать ребёнка: Мороз Оксана Александровна
Бракосочетание
Неизвестно