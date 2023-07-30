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Гибадулин Максим Раифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1981

Отец: Гибадулин Раиф Мухаметович

Мать: Гибадулина Фаина Валерьевна

Рождение ребёнка
07.01.2007

Сын: Мороз Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Мороз Оксана Александровна

Рождение ребёнка
04.02.2016

Дочь: Мороз Агата Максимовна

Мать ребёнка: Мороз Оксана Александровна

Рождение ребёнка
01.07.2020

Сын: Мороз Александр Максимович

Мать ребёнка: Мороз Оксана Александровна

Рождение ребёнка
11.03.2023

Сын: Мороз Михаил Максимович

Мать ребёнка: Мороз Оксана Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мороз Оксана Александровна