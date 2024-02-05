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Зайцев Евфимий Павлович

Место рождения

д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: Зайцев Павел Лаврентьевич

Мать: Зайцева Ирина Андреевна

д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Рождение ребёнка
15.10.1904

Дочь: Параскева Евфимьевна

Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Парфеньевна

д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Рождение ребёнка
01.09.1906

Дочь: Анна Евфимьевна

Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Парфеньевна

д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Рождение ребёнка
19.03.1910

Сын: Зайцев Василий Евфимиевич

Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Парфеньевна

д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Рождение ребёнка
28.10.1912

Дочь: Анастасия Евфимьевна

Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Парфеньевна

д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Рождение ребёнка
09.01.1915

Дочь: Татьяна Евфимьевна

Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Парфеньевна

д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Евдокия Парфеньевна

Смерть
Неизвестно
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