Зайцев Евфимий Павлович
Место рожденияд. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
Около 1884
Отец: Зайцев Павел Лаврентьевич
Мать: Зайцева Ирина Андреевна
д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Рождение ребёнка
15.10.1904
Дочь: Параскева Евфимьевна
Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Парфеньевна
д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Рождение ребёнка
01.09.1906
Дочь: Анна Евфимьевна
Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Парфеньевна
д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Рождение ребёнка
19.03.1910
Сын: Зайцев Василий Евфимиевич
Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Парфеньевна
д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Рождение ребёнка
28.10.1912
Дочь: Анастасия Евфимьевна
Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Парфеньевна
д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Рождение ребёнка
09.01.1915
Дочь: Татьяна Евфимьевна
Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Парфеньевна
д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно