Лагошин Егор Васильевич
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Мария Егоровна
Мать ребёнка: Лагошина Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Лагошина Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Клавдия Егоровна
Мать ребёнка: Лагошина Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лагошина Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
?.11.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
?.08.1938
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно