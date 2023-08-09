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Лагошин Егор Васильевич

Место рождения

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Лагошин Василий Евфимович

Мать: Лагошина Евдокия Васильевна

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Мария Егоровна

Мать ребёнка: Лагошина Ефросинья Ивановна

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Лагошин Николай Егорович

Мать ребёнка: Лагошина Ефросинья Ивановна

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Клавдия Егоровна

Мать ребёнка: Лагошина Ефросинья Ивановна

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лагошина Ефросинья Ивановна

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
?.11.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
?.08.1938

Сын: Лагошин Василий Егорович

Мать ребёнка: не указана

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лагошина Ефросинья Ивановна

Смерть
Неизвестно