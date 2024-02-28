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Соколов Степан Петрович

Место рождения

Федоровское, Калязинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Соколов Петр Михайлович

Мать: не указана

Федоровское, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Соколов Гаврило Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Соколов Федор Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Соколов Федосий Степанович

Мать ребёнка: Соколова Ирина Петровна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Соколов Кузьма Степанович

Мать ребёнка: Соколова Ирина Петровна

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Соколов Василий Степанович

Мать ребёнка: Соколова Ирина Петровна

Федоровское, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Соколов Иларион Степанович

Мать ребёнка: Соколова Ирина Петровна

Смерть
1846
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