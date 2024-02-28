Соколов Степан Петрович
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смерти1846
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Соколов Петр Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Соколов Гаврило Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1839
Сын: Соколов Федосий Степанович
Мать ребёнка: Соколова Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Соколов Кузьма Степанович
Мать ребёнка: Соколова Ирина Петровна
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Соколов Василий Степанович
Мать ребёнка: Соколова Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Соколов Иларион Степанович
Мать ребёнка: Соколова Ирина Петровна
Смерть
1846