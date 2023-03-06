Шабурова Евдокия Пантелеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Шабуров Петр Фотиев
Рождение ребёнка
1885
Сын: Шабуров Григорий Петрович
Отец ребёнка: Шабуров Петр Фотиев
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Шабуров Петр Фотиев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шабуров Петр Фотиев
Смерть
Неизвестно