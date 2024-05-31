Родионова Фекла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смерти26.05.1833
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мартин Титович
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Самуил (Семён)
Отец ребёнка: Мартин Титович
Рождение ребёнка
13.04.1822
Сын: Родионов Родион
Отец ребёнка: Прохор
Смерть
26.05.1833
Причина смерти: опухоль
Похороны
Неизвестно