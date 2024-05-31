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Родионова Фекла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

26.05.1833

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1769 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартин Титович

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Самуил (Семён)

Отец ребёнка: Мартин Титович

Рождение ребёнка
13.04.1822

Сын: Родионов Родион

Отец ребёнка: Прохор

Жуковка, Дмитровский, Московская область
Смерть
26.05.1833
Жуковка, Дмитровский, Московская область
Причина смерти: опухоль
Похороны
Неизвестно

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