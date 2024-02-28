Маслова (Балдина (Фомичева)) Акулина Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1698
Дата смерти1765
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: Балдин (фомичев) Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1721
Отец ребёнка: Маслов Иван Никитич
Рождение ребёнка
1731
Сын: Маслов Яков Иванович
Отец ребёнка: Маслов Иван Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маслов Иван Никитич
Смерть
1765