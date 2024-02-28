Маслова (Балдина (Фомичева)) Акулина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова (Балдина (Фомичева)) Акулина Кузьминична

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1698

Дата смерти

1765

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: Балдин (фомичев) Кузьма

Мать: не указана

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1721

Сын: Маслов Матвей Иванович

Отец ребёнка: Маслов Иван Никитич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Маслов Яков Иванович

Отец ребёнка: Маслов Иван Никитич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслов Иван Никитич

Смерть
1765
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