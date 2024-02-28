Анна Сергеева
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Пётр Алексеев
Рождение ребёнка
1794
Сын: Иван Петров
Отец ребёнка: Пётр Алексеев
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Марья Петрова
Отец ребёнка: Пётр Алексеев
Рождение ребёнка
1808
Сын: Фёдор Петров
Отец ребёнка: Пётр Алексеев
Смерть
Неизвестно