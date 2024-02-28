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Анна Сергеева

Место рождения

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Пётр Алексеев

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Иван Петров

Отец ребёнка: Пётр Алексеев

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Марья Петрова

Отец ребёнка: Пётр Алексеев

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Фёдор Петров

Отец ребёнка: Пётр Алексеев

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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