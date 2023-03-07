Макаров Иван Елисеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Иван Елисеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

После 1790

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

После 1762 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Дарья Иванова

Мать ребёнка: Макарова Гликерия Логинова

Середыш, Сунский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Гликерия Логинова

Работа или профессия
Неизвестно
содержащий ландмилицию
Место жительства
Неизвестно
Середыш, Сунский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1790
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