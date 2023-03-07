Булатова (Орлова) Матрона Давыдова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатова (Орлова) Матрона Давыдова

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Место рождения

поч. Бурлаковский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1732 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Бурлаковский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Агафья Михайлова

Отец ребёнка: Булатов Михаил Сергеев

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Булатов Лев Михайлов

Отец ребёнка: Булатов Михаил Сергеев

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Агриппина Михайлова

Отец ребёнка: Булатов Михаил Сергеев

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Михаил Сергеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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