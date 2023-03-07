Булатова (Орлова) Матрона Давыдова
Место рожденияпоч. Бурлаковский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1726
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1726
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Бурлаковский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Агафья Михайлова
Отец ребёнка: Булатов Михаил Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Булатов Лев Михайлов
Отец ребёнка: Булатов Михаил Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Агриппина Михайлова
Отец ребёнка: Булатов Михаил Сергеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763