Сивокобыльский Тарас
Место рожденияDonetsk, Donetsk Oblast Ukraine
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Donetsk, Donetsk Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Тарасовна
Мать ребёнка: Сивокобыльская Яна
Donetsk, Donetsk Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сивокобыльский Александр Тарасович
Мать ребёнка: Виктория
Donetsk, Donetsk Oblast Ukraine
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Donetsk, Donetsk Oblast Ukraine