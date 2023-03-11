Сивокобыльский Тарас — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сивокобыльский Тарас

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Место рождения

Donetsk, Donetsk Oblast Ukraine

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сивокобыльский Виктор

Мать: Сивокобыльская Нонна Александровна

Donetsk, Donetsk Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Тарасовна

Мать ребёнка: Сивокобыльская Яна

Donetsk, Donetsk Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сивокобыльский Александр Тарасович

Мать ребёнка: Виктория

Donetsk, Donetsk Oblast Ukraine
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Donetsk, Donetsk Oblast Ukraine
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