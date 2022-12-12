Христенко Игорь Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Христенко Игорь Николаевич

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Место рождения

Енакиево

Дата рождения

15.01.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

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