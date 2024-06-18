Кузнецова Прасковья Лукояновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузнецова Прасковья Лукояновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Умер В Детском Возрасте Феофилакт Матвеевич

Отец ребёнка: Кузнецов Матвей Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Матвей Емельянович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Кузнецов Фокей

Отец ребёнка: Кузнецов Матвей Емельянович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Кузнецов Федор Матвеевич

Отец ребёнка: Кузнецов Матвей Емельянович

Грачево
Рождение ребёнка
1822

Сын: Кузнецов Павел Матвеевич

Отец ребёнка: Кузнецов Матвей Емельянович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Кузнецов) Мавра Матвеевна

Отец ребёнка: Кузнецов Матвей Емельянович

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