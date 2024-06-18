Кузнецова Прасковья Лукояновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Умер В Детском Возрасте Феофилакт Матвеевич
Отец ребёнка: Кузнецов Матвей Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Сын: Кузнецов Фокей
Отец ребёнка: Кузнецов Матвей Емельянович
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Кузнецов Матвей Емельянович
Грачево
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Кузнецов Матвей Емельянович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Кузнецов) Мавра Матвеевна
Отец ребёнка: Кузнецов Матвей Емельянович