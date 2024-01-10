(Сафарова) Гульзавар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сафарова) Гульзавар

Место рождения

с.Бюрганы Бурундуковская вол.Буинского уезда Симбирской губ

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Бюрганы Бурундуковская вол.Буинского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1754

Сын: Мансуров Аит

Отец ребёнка: Биккулкин Мансур

д.Адав-Тулумбаево Симбирской губ.
Смерть
Неизвестно
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