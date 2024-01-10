(Сафарова) Гульзавар
Место рожденияс.Бюрганы Бурундуковская вол.Буинского уезда Симбирской губ
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Бюрганы Бурундуковская вол.Буинского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1754
Сын: Мансуров Аит
Отец ребёнка: Биккулкин Мансур
д.Адав-Тулумбаево Симбирской губ.
Смерть
Неизвестно