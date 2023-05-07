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Чайка Наталья Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1950

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1950

Отец: Чайка Кузьма Кириллович

Мать: Горб Галина Ефимовна