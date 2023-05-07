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Чайка Наталья Кузьминична
Чайка Наталья Кузьминична
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.02.1950
Пол
Женский
Отец
Чайка Кузьма Кириллович
1906 г.р.
Мать
Горб Галина Ефимовна
1910 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
25.02.1950
Отец:
Чайка Кузьма Кириллович
Мать:
Горб Галина Ефимовна
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