Наталья Пантелеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Федор Иванович
Отец ребёнка: Иван Харитонович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Соломея Ивановна
Отец ребёнка: Иван Харитонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Харитонович
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно