Наталья Пантелеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Пантелеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Федор Иванович

Отец ребёнка: Иван Харитонович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Соломея Ивановна

Отец ребёнка: Иван Харитонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Харитонович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно