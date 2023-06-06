Миникеев Талип
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нэжметдинов Минникэй
Мать: Махижамал
Рождение ребёнка
26.01.1905
Мать ребёнка: Магида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Талипов Миншакир Талипович
Мать ребёнка: Магида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Талипов Фахразый Талипович
Мать ребёнка: Магида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Магида
Смерть
Неизвестно