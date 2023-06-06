Миникеев Талип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миникеев Талип

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нэжметдинов Минникэй

Мать: Махижамал

Рождение ребёнка
26.01.1905

Сын: Талипов Салих Талипович

Мать ребёнка: Магида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Талипов Миншакир Талипович

Мать ребёнка: Магида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Талипов Фахразый Талипович

Мать ребёнка: Магида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Магида

Смерть
Неизвестно