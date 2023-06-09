Венгринович Симха Нахимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1972
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Рождение ребёнка
19.12.1920
Дочь: Венгринович Нина Семеновна
Мать ребёнка: Венгринович Ольга Израилевна
Рождение ребёнка
23.04.1923
Сын: Венгринович Лев Семёнович
Мать ребёнка: Венгринович Ольга Израилевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1972