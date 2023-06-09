Венгринович Симха Нахимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВенгринович Симха Нахимович

Венгринович Симха Нахимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Венгринович Нахим Симхович

Мать: Венгринович Ханна Львовна

Рождение ребёнка
19.12.1920

Дочь: Венгринович Нина Семеновна

Мать ребёнка: Венгринович Ольга Израилевна

Рождение ребёнка
23.04.1923

Сын: Венгринович Лев Семёнович

Мать ребёнка: Венгринович Ольга Израилевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1972