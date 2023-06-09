Злобин Евгений Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗлобин Евгений Иванович

Злобин Евгений Иванович

Место рождения

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Вычислено 1826

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1783 г.р.

Мать

Вычислено 1776 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1826

Отец: Злобин Иван Устинов

Мать: Злобина Евдокия (Овдотья) Филиппова

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика