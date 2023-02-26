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Мадекин Пётр Иванов

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1872

Сын: Илларион Петров

Мать ребёнка: Мадекина Матрона Игнатова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1873

Сын: Мадекин Косьма Петров

Мать ребёнка: Мадекина Матрона Игнатова

Рождение ребёнка
08.10.1879

Сын: Мадекин Яков Петров

Мать ребёнка: Мадекина Матрона Игнатова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Мария Петрова

Мать ребёнка: Мадекина Матрона Игнатова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мадекина Матрона Игнатова

Смерть
Неизвестно
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