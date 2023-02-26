Мадекин Пётр Иванов
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1872
Сын: Илларион Петров
Мать ребёнка: Мадекина Матрона Игнатова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Мадекина Матрона Игнатова
Рождение ребёнка
08.10.1879
Сын: Мадекин Яков Петров
Мать ребёнка: Мадекина Матрона Игнатова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Мария Петрова
Мать ребёнка: Мадекина Матрона Игнатова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно