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Чернышев Филипп Андреев

Место рождения

Сеймица, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Чернышев Андрей Тимофеев

Мать: Чернышева Марья Филимонова

Сеймица, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чернышева) Праскевья Филиппова

Мать ребёнка: Чернышева Евдокия Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чернышева) Васса Филлипова

Мать ребёнка: Чернышева Евдокия Яковлева

Рождение ребёнка
1784

Сын: Чернышев Роман Филиппов

Мать ребёнка: Чернышева Евдокия Яковлева

Сеймица, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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