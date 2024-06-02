Чернышев Филипп Андреев
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чернышева) Праскевья Филиппова
Мать ребёнка: Чернышева Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чернышева) Васса Филлипова
Мать ребёнка: Чернышева Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Чернышева Евдокия Яковлева
Смерть
Неизвестно