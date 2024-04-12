Гантимуров Терентей Андрианович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803
Дата смерти01.04.1871 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1803
В ИВ 1823 года Цурухайтуевской Николаевской церкви - 20 лет. (казачьи дети неслужащия) ГАЗК, фонд 282, опись 1, док. 177, л. 9 об, № 70/238 (как Езекиль?, видимо ошибка) В ИВ 1825 года Цурухайтуевско... Показать все
Бракосочетание
?.06.1836
№14. Казачей подросток Терентий Андрианов Гантимуров первым браком умершаго казака Спиридона Пинигина с дочерью его девицей Александрой. Тысяцкой отставной казак Илья Гантимуров, поезжане казак Ва... Показать все
Рождение ребёнка
01.05.1837 ст.
Сын: Гантимуров Иван Терентьевич
Мать ребёнка: Гантимурова (Пинигина) Александра Спиридоновна
№ 32. – Первое число казачьего сына Терентия Андреянова Гантимурова и законной жены его Александры Спиридоновой родился сын Иоан. Крещен 17-го. Восприемники: Казачей урядник Алексей Варламов Софронов... Показать все
Рождение ребёнка
15.10.1838 ст.
Дочь: Гантимурова Прасковья Терентьевна
Мать ребёнка: Гантимурова (Пинигина) Александра Спиридоновна
Парасковья Родители: Казачей сын Терентей Андреев Гантимуров и законная жена его Александра Спиридонова, оба православнаго исповедания. 16.10 крещение. Восприемники: Казачей сын Никита Верхотуров... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Гантимурова Анастасия Терентьевна
Мать ребёнка: Гантимурова (Пинигина) Александра Спиридоновна
Рождение ребёнка
05.06.1844 ст.
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Гантимуров Федор Терентьевич
Мать ребёнка: Гантимурова (Пинигина) Александра Спиридоновна
В ИВ 1860 года Цурухайтуевской Николаевской церкви - 16 лет. ГАЗК, фонд 282, опись 1, док. 1836
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Гантимурова Евдокия Терентьевна
Мать ребёнка: Гантимурова (Пинигина) Александра Спиридоновна
В ИВ 1860 года Цурухайтуевской Николаевской церкви - 13 лет. ГАЗК, фонд 282, опись 1, док. 1836
Рождение ребёнка
Около 1848
В ИВ 1860 года Цурухайтуевской Николаевской церкви - 12 лет. ГАЗК, фонд 282, опись 1, док. 1836
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Гантимуров Дмитрий Терентьевич
Мать ребёнка: Гантимурова (Пинигина) Александра Спиридоновна
В ИВ 1860 года Цурухайтуевской Николаевской церкви - 11 лет. ГАЗК, фонд 282, опись 1, док. 1836
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Викулова (Гантимурова) Екатерина Терентьевна
Мать ребёнка: Гантимурова (Пинигина) Александра Спиридоновна
Смерть
01.04.1871 ст.