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Гантимуров Терентей Андрианович

Место рождения

Кайластуй, Муниципальный район Город Краснокаменск и Краснокаменский район, Забайкальский край

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

01.04.1871 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1768 г.р.

Мать

Около 1776 г.р.

Жена

Около 1810 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Гантимуров Андриан Семенович

Мать: Гантимурова (Колосова) Васса Василиса Петровна

Кайластуй, Муниципальный район Город Краснокаменск и Краснокаменский район, Забайкальский край
В ИВ 1823 года Цурухайтуевской Николаевской церкви - 20 лет. (казачьи дети неслужащия) ГАЗК, фонд 282, опись 1, док. 177, л. 9 об, № 70/238 (как Езекиль?, видимо ошибка) В ИВ 1825 года Цурухайтуевско... Показать все
Бракосочетание
?.06.1836

Жена: Гантимурова (Пинигина) Александра Спиридоновна

Кайластуй, Муниципальный район Город Краснокаменск и Краснокаменский район, Забайкальский край
№14. Казачей подросток Терентий Андрианов Гантимуров первым браком умершаго казака Спиридона Пинигина с дочерью его девицей Александрой. Тысяцкой отставной казак Илья Гантимуров, поезжане казак Ва... Показать все
Рождение ребёнка
01.05.1837 ст.

Сын: Гантимуров Иван Терентьевич

Мать ребёнка: Гантимурова (Пинигина) Александра Спиридоновна

Кайластуй, Муниципальный район Город Краснокаменск и Краснокаменский район, Забайкальский край
№ 32. – Первое число казачьего сына Терентия Андреянова Гантимурова и законной жены его Александры Спиридоновой родился сын Иоан. Крещен 17-го. Восприемники: Казачей урядник Алексей Варламов Софронов... Показать все
Рождение ребёнка
15.10.1838 ст.

Дочь: Гантимурова Прасковья Терентьевна

Мать ребёнка: Гантимурова (Пинигина) Александра Спиридоновна

Кайластуй, Муниципальный район Город Краснокаменск и Краснокаменский район, Забайкальский край
Парасковья Родители: Казачей сын Терентей Андреев Гантимуров и законная жена его Александра Спиридонова, оба православнаго исповедания. 16.10 крещение. Восприемники: Казачей сын Никита Верхотуров... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Гантимурова Анастасия Терентьевна

Мать ребёнка: Гантимурова (Пинигина) Александра Спиридоновна

Кайластуй, Муниципальный район Город Краснокаменск и Краснокаменский район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
05.06.1844 ст.

Сын: Гантимуров Митрофан Терентьевич

Мать ребёнка: Гантимурова (Пинигина) Александра Спиридоновна

Кайластуй, Муниципальный район Город Краснокаменск и Краснокаменский район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Гантимуров Федор Терентьевич

Мать ребёнка: Гантимурова (Пинигина) Александра Спиридоновна

Кайластуй, Муниципальный район Город Краснокаменск и Краснокаменский район, Забайкальский край
В ИВ 1860 года Цурухайтуевской Николаевской церкви - 16 лет. ГАЗК, фонд 282, опись 1, док. 1836
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Гантимурова Евдокия Терентьевна

Мать ребёнка: Гантимурова (Пинигина) Александра Спиридоновна

Кайластуй, Муниципальный район Город Краснокаменск и Краснокаменский район, Забайкальский край
В ИВ 1860 года Цурухайтуевской Николаевской церкви - 13 лет. ГАЗК, фонд 282, опись 1, док. 1836
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Гантимуров Терентий Терентьевич

Мать ребёнка: Гантимурова (Пинигина) Александра Спиридоновна

Кайластуй, Муниципальный район Город Краснокаменск и Краснокаменский район, Забайкальский край
В ИВ 1860 года Цурухайтуевской Николаевской церкви - 12 лет. ГАЗК, фонд 282, опись 1, док. 1836
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Гантимуров Дмитрий Терентьевич

Мать ребёнка: Гантимурова (Пинигина) Александра Спиридоновна

Кайластуй, Муниципальный район Город Краснокаменск и Краснокаменский район, Забайкальский край
В ИВ 1860 года Цурухайтуевской Николаевской церкви - 11 лет. ГАЗК, фонд 282, опись 1, док. 1836
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Викулова (Гантимурова) Екатерина Терентьевна

Мать ребёнка: Гантимурова (Пинигина) Александра Спиридоновна

Кайластуй, Муниципальный район Город Краснокаменск и Краснокаменский район, Забайкальский край
Смерть
01.04.1871 ст.
Кайластуй, Муниципальный район Город Краснокаменск и Краснокаменский район, Забайкальский край

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