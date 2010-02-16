Хайруллина Екатерина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хайруллин Тимур Сайярович
Рождение ребёнка
07.03.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хайруллин Тимур Сайярович
Бракосочетание
Неизвестно