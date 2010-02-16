Хайруллина Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайруллина Екатерина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1977 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайруллин Тимур Сайярович

Рождение ребёнка
07.03.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайруллин Тимур Сайярович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хайруллин Тимур Сайярович

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