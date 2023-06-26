Крючкова Алена Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.05.2010
Сын: Березняков Никита Владимирович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.11.2013
Дочь: Березнякова Дарья Владимировна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности