Крючкова Алена Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крючкова Алена Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.2010

Сын: Березняков Никита Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.11.2013

Дочь: Березнякова Дарья Владимировна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности