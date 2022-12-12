Матросов Александр Матвеевич
Место рожденияг. Екатеринослав, Екатеринославский уезд Екатеринославской губернии
Дата рождения05.02.1924
Дата смерти27.02.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Екатеринослав, Екатеринославский уезд Екатеринославской губернии
Место жительства
С 1924
г. Екатеринослав, Екатеринославский уезд Екатеринославской губернии
Место жительства
С 1939
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
С 1940
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1942
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
27.02.1943
д. Чернушки, Калининская область РСФСР