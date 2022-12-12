Матросов Александр Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матросов Александр Матвеевич

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Место рождения

г. Екатеринослав, Екатеринославский уезд Екатеринославской губернии

Дата рождения

05.02.1924

Дата смерти

27.02.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Екатеринослав, Екатеринославский уезд Екатеринославской губернии
Место жительства
С 1924
г. Екатеринослав, Екатеринославский уезд Екатеринославской губернии
Место жительства
С 1939
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
С 1940
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1942
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
27.02.1943
д. Чернушки, Калининская область РСФСР
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