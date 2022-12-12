Симонов Константин (Кирилл) Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСимонов Константин (Кирилл) Михайлович

Симонов Константин (Кирилл) Михайлович

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

28.11.1915

Дата смерти

28.08.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1915 по 1919
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1919
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Место жительства
С 1931 по 1939
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1931
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1945 по 1979
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
28.08.1979
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close