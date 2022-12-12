Симонов Константин (Кирилл) Михайлович
Место рождения
Дата рождения28.11.1915
Дата смерти28.08.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1915 по 1919
Место жительства
С 1919
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Место жительства
С 1931 по 1939
Место жительства
По 1931
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1945 по 1979
Смерть
28.08.1979