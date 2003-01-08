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Асянова Радмила Эдуардовна
Асянова Радмила Эдуардовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.01.2003
Пол
Женский
Отец
Асянов Эдуард Ринатович
1979 г.р.
Мать
Габдуллина Ленария Фаукатовна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.2003
Отец:
Асянов Эдуард Ринатович
Мать:
Габдуллина Ленария Фаукатовна
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