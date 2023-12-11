Шаркина (Гастилова) Екатерина Евменовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Сын: Шаркин Николай Ильич
Отец ребёнка: Шаркин Илья
Рождение ребёнка
1921
Сын: Шаркин Павел Ильич
Отец ребёнка: Шаркин Илья
Рождение ребёнка
23.09.1923
Дочь: Лунькова Мария Ильинична
Отец ребёнка: Шаркин Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шаркин Илья
Смерть
Неизвестно