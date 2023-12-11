Шаркина (Гастилова) Екатерина Евменовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаркина (Гастилова) Екатерина Евменовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Шаркин Николай Ильич

Отец ребёнка: Шаркин Илья

Лукьяники, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Шаркин Павел Ильич

Отец ребёнка: Шаркин Илья

Лукьяники, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.09.1923

Дочь: Лунькова Мария Ильинична

Отец ребёнка: Шаркин Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаркин Илья

Смерть
Неизвестно
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