Русских Галактион Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1741
Дата смертиПосле 1793
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Русских Семен Галактионов
Мать ребёнка: Русских Екатерина Иванова
дер. Воронская, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Воронская, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1793