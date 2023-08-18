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Русских Галактион Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

После 1793

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1739 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Русских Семен Галактионов

Мать ребёнка: Русских Екатерина Иванова

дер. Воронская, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Русских Екатерина Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Воронская, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1793