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Иван Афанасьев (Ич)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Отец

Около 1737 г.р.

Мать

Около 1743 г.р.

Жена

Около 1772 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Афанасий Кирилов (Ич)

Мать: Анна Артемева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Евдокея Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Марина Матвеева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Григорий Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Марина Матвеева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Гаврила Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Марина Матвеева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Иван Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Марина Матвеева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Анна Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Марина Матвеева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Матвеева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1847
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