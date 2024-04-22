Иван Афанасьев (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: Афанасий Кирилов (Ич)
Мать: Анна Артемева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Евдокея Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Марина Матвеева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Григорий Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Марина Матвеева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Гаврила Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Марина Матвеева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Иван Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Марина Матвеева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Анна Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Марина Матвеева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Матвеева (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1847