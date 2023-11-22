Ушаков Валентин Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушаков Валентин Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1965

Дочь: Белоусова Наталья Валентиновна

Мать ребёнка: Ушакова Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Русакова Ольга Валентиновна

Мать ребёнка: Ушакова Валентина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ушакова Валентина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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