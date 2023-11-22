Ушаков Валентин Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1965
Дочь: Белоусова Наталья Валентиновна
Мать ребёнка: Ушакова Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Русакова Ольга Валентиновна
Мать ребёнка: Ушакова Валентина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно