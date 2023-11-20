Злобина (Домнина) Ирина Устинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Злобина (Домнина) Ирина Устинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Настасья Дорофеева

Отец ребёнка: Злобин Дорофей Куприянович

Рождение ребёнка
1755

Сын: Злобин Федор Дорофеев

Отец ребёнка: Злобин Дорофей Куприянович

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Мавра Дорофеева

Отец ребёнка: Злобин Дорофей Куприянович

Рождение ребёнка
1760

Сын: Злобин Петр Дорофеев

Отец ребёнка: Злобин Дорофей Куприянович

Рождение ребёнка
1768

Сын: Злобин Никифор Дорофеев

Отец ребёнка: Злобин Дорофей Куприянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Злобин Дорофей Куприянович

Смерть
Неизвестно
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