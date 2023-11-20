Злобина (Домнина) Ирина Устинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Настасья Дорофеева
Отец ребёнка: Злобин Дорофей Куприянович
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Злобин Дорофей Куприянович
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Мавра Дорофеева
Отец ребёнка: Злобин Дорофей Куприянович
Рождение ребёнка
1760
Сын: Злобин Петр Дорофеев
Отец ребёнка: Злобин Дорофей Куприянович
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Злобин Дорофей Куприянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно