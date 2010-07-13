Ткачук Евгения Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткачук Евгения Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1978

Пол

Женский

Отец

1957 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1978

Отец: Ткачук Виктор Николевич

Мать: не указана

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