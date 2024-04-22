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Агаркова Любовь Федоровна
Агаркова Любовь Федоровна
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Древо
Место рождения
Алексеевка
, Малоархангельский уезд, Орловская губерния
Дата рождения
1936
Дата смерти
?.08.1980
Пол
Женский
Отец
Агарков Федор Михайлович
1897 г.р.
Мать
Кузнецова Устинья Федоровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ИВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец:
Агарков Федор Михайлович
Мать:
Кузнецова Устинья Федоровна
Алексеевка
, Малоархангельский уезд, Орловская губерния
Смерть
?.08.1980
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