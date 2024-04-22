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Агаркова Любовь Федоровна

Место рождения

Алексеевка, Малоархангельский уезд, Орловская губерния

Дата рождения

1936

Дата смерти

?.08.1980

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Агарков Федор Михайлович

Мать: Кузнецова Устинья Федоровна

Алексеевка, Малоархангельский уезд, Орловская губерния
Смерть
?.08.1980
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