Марина Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Герасимов
Рождение ребёнка
26.10.1881
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Иван Герасимов
Рождение ребёнка
29.09.1886
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Иван Герасимов
Рождение ребёнка
23.03.1888
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Иван Герасимов
Работа или профессия
Неизвестно