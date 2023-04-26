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Марина Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1861

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Герасимов

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
26.10.1881

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Иван Герасимов

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
29.09.1886

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Иван Герасимов

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
23.03.1888

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Иван Герасимов

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Работа или профессия
Неизвестно