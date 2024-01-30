Ловыгин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛовыгин Александр

Ловыгин Александр

Место рождения

Россия

Дата рождения

21.03.1888

Дата смерти

10.06.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ловыгин Ираида

Смерть
10.06.1978
Похороны
Неизвестно
Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close