Ловыгин Александр
Место рожденияРоссия
Дата рождения21.03.1888
Дата смерти10.06.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ловыгин Ираида
Смерть
10.06.1978
Похороны
Неизвестно
Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область