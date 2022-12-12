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Мухин Егор Савельевич

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Место рождения

Бекетово, Ступино, Московская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Мухин Савелий Алексеевич

Мать: не указана

Бекетово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
27.10.1884

Дочь: Мухина Матрона Егоровна

Мать ребёнка: Пелагея Матвеева

Рождение ребёнка
17.07.1888

Сын: Мухин Илья Егорович

Мать ребёнка: Пелагея Матвеева

Бекетово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухин Николай Егорович

Мать ребёнка: Пелагея Матвеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Матвеева

Смерть
Неизвестно
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