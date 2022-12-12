Мухин Егор Савельевич
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Мухин Савелий Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1884
Дочь: Мухина Матрона Егоровна
Мать ребёнка: Пелагея Матвеева
Рождение ребёнка
17.07.1888
Сын: Мухин Илья Егорович
Мать ребёнка: Пелагея Матвеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пелагея Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Матвеева
Смерть
Неизвестно