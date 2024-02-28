Костин Василий Александрович
Место рождения
Дата рождения1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887 ст.
Бракосочетание
20.01.1914 ст.
Уволенный в запас армии Лейб-гвардии Литовского полка из крестьян села Речицы Гжельской волости Бронницкого уезда, 27 лет, первым браком и того же села крестьянская девица Елизавета Степановна Кулагин... Показать все
Смерть
Неизвестно