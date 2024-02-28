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Костин Василий Александрович

Место рождения

Речицы, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887 ст.

Отец: Костин Александр Платонович

Мать: Костина Пелагея Феодоровна

Речицы, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
20.01.1914 ст.

Жена: Костина Елизавета Степановна

Речицы, Раменский муниципальный район, Московская область
Уволенный в запас армии Лейб-гвардии Литовского полка из крестьян села Речицы Гжельской волости Бронницкого уезда, 27 лет, первым браком и того же села крестьянская девица Елизавета Степановна Кулагин... Показать все
Смерть
Неизвестно
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